Marianne Borgen ny styreleder i Redd Barna

Det opplyser organisasjonen selv i en pressemelding lørdag.

– Dette føles som å komme hjem! Jeg er veldig glad for å ha fått denne tilliten, samtidig også veldig ydmyk. Redd Barna er en av de viktigste organisasjonene for barn i Norge og verden. Vi jobber både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, har mange frivillige og stort engasjement, som gjør at vi får gjort utrolig mye for og med barn, sier Borgen.

73-åringen har lang fartstid i Redd Barna, hvor hun tidligere har jobbet i 16 år, blant annet som leder for Norgesprogrammet.

Hun var som SV-representant ordfører i Oslo fra 2015 fram til i fjor, da det ble maktskifte i hovedstaden etter kommunevalget.

Har du sett denne? «TV-krig» mellom Trump og Harris: – Velgerne elsker det (+)