Orderud-advokat varsler ny begjæring om gjenopptakelse

– Ny sak begynner å bli klar, sier advokat Arvid Sjødin til VG fredag.

Sjødin arbeider for at Per Orderud skal få opp gjenopptatt straffesaken om medvirkning til drap på søsteren og foreldrene sine i 1999. I juni fikk Orderud og ekskona hans, Veronika Orderud, avslag fra Gjenopptakelseskommisjonen på kravet om ny behandling.

Avslaget ble betegnet som feil av Sjødin og privatetterforsker Tore Sandberg, som siden har snudd bunken for å fremme en ny sak om gjenopptakelse. Sjødin og Sandberg beskriver hvordan kommisjonen ikke har villet snakke med vitner og personer som sier de vet hvem som er rette gjerningsperson.

– Gjenopptakelseskommisjonens avgjørelse er funnet befengt med betydelige feil, sier Sandberg til avisen.

Leder av Gjenopptakelseskommisjonen, Anne Kamilla Silseth, sier til VG at hun vil avvente hva som kommer fra Orderuds advokat. Hun viser imidlertid til at avgjørelsen fra juni var svært grundig.

---

Dette er Orderud-saken

22. mai 1999: Natt til pinseaften ble ekteparet Kristian (80) og Marie Orderud (84) og deres datter Anne Orderud Paust (47) skutt og drept i kårboligen på Orderud gård i Sørum kommune i Akershus.

14. juni 1999: Ekteparets sønn Per og hans kone Veronica Orderud, hennes søster Kristin Kirkemo og Kirkemos ekskjæreste Lars Grønnerød ble siktet for trippeldrapet.

22. juni 2001: Per og Veronica Orderud og Kristin Kirkemo ble i Nes herredsrett dømt til 21 års fengsel for overlagt drap eller medvirkning til overlagt drap. Lars Grønnerød ble frifunnet etter hovedtiltalen, men dømt til to og et halvt års fengsel for uaktsom medvirkning til drap.

5. april 2002: Per og Veronica Orderud ble i Eidsivating lagmannsrett dømt til 21 års fengsel. Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød ble dømt til henholdsvis 16 og 18 års fengsel.

Alle fire anket til Høyesterett, men bare Kristin Kirkemos sak ble tillatt prøvet. Høyesterett forkastet anken 20. desember 2002.

17. juni 2010: Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker avviste Lars Grønnerøds begjæring om å få saken vurdert i en ny rettssak.

November 2011: Per og Veronica Orderud trekker sin gjenopptakelsesbegjæring etter sju år med den begrunnelse at de ønsker videre etterforskning av saken før den blir behandlet.

Per Orderud ble løslatt fra fengsel 3. januar 2015. 14. januar ble også Veronica Orderud løslatt. Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød ble løslatt i henholdsvis 2011 og 2013.

13. september 2019 døde Lars Grønnerød.

2. mai 2018 sendte Per og Veronica Orderud inn begjæring om gjenopptakelse til Gjenopptakelseskommisjonen.

17. juni 2024 bestemte Gjenopptakelseskommisjonen at saken ikke blir gjenopptatt.

6. september 2024: Advokat Arvid Sjødin varsler at det kommer ny begjæring om gjenopptakelse fra Per Orderud.

---