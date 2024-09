Næringslivsleder erkjenner straffskyld for seksuelt krenkende atferd under Arendalsuka

Næringslivslederen ble avhørt i går i fire timer, opplyser politiet.

– Siktede fortalte der sin versjon av saken, svarte på spørsmål fra politiet, og han har erkjent straffskyld for det han er siktet for knyttet til Arendalsuka, sier politiadvokat Geir Magne Søfteland i Agder politidistrikt.

Politiet sier at den siktede mannen samarbeider med politiet, og at det kan bli aktuelt med flere avhør av ham.

Skjult kamera på badet

Næringslivslederen er siktet for seksuelt krenkende atferd under Arendalsuka etter at han skal ha satt opp et skjult kamera på badet i leiligheten han delte med en politiker, to kolleger og en journalist.

Kameraet skal ha vært montert inne i en mobilhøyttaler, som tilhører mannen.

– Politiet har gjort beslag i saken. Omfanget av materialet gjør at det tar noe tid før vi har den fulle oversikten over dette. Kartleggingen skal også avdekke om det finnes andre lovbrudd i det beslaglagte materialet enn det som gjelder hendelsen i Arendal, sier Søfteland.

Tre fornærmede – kan bli endret

I tillegg til de tekniske undersøkelsene skal politiet i den videre etterforskningen avhøre fornærmede i saken. Per i dag er det tre fornærmede i saken.

Politiet sier at per nå er siktelsen uendret, men understreker at det er fortsatt tidlig i etterforskningen. Derfor utelukker de ikke at siktelsen kan bli endret.

– Av hensyn til politiets taushetsplikt og den pågående etterforskningen, samt personvernhensyn, kan vi ikke gå ut med detaljer knyttet til saken, sier politiadvokaten.

