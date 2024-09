Snart må statlige etater svare på samisk

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Sametinget har jobbet aktivt for å få til en endring i loven slik at en rekke offentlige etater er forpliktet til svare på samisk hvis de får en samisk henvendelse, skriver Klassekampen.

Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen i Norske Samers Riksforbund (NSR) er ansvarlig for språk og utdanning og sier dette er en viktig forskriftsendring. Han er fornøyd med at Kommunal- og distriktsdepartementet nå legger ut forslaget på høring.

– Dette er en viktig seier for det samiske språkarbeidet. Det betyr at Nav, Statens Lånekasse, NVE, Skatteetaten, Brønnøysundregistrene og flere andre må skaffe seg samisk kompetanse, om de ikke har det fra før. sier Mikkelsen.

Formelt foreslår Kommunal- og distriktsdepartementet endringer i forskrift til samelovens språkregler slik at det å svare på samisk skal gjelde institusjoner over hele landet, og ikke bare i regioner med sterk samisk tilknytning. I forslaget heter det at regelen omfatter korrespondanse på samisk inntil 40.000 tegn.

Høringsfristen er satt til 27. september i år.

