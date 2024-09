Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Parkeringsselskapet Riverty, som håndterer fakturaene for en rekke parkeringssaker, blant annet Onepark, har fått medhold i at Tesla skal betale 889.000 kroner for parkeringene.

Det kom fram i en kjennelse fra Oslo tingrett tirsdag.

