Støre avviser ny EU-debatt

På en konferanse i Oslo mandag om veien videre for Norges forhold til EU var Støre en av innlederne.

På konferansen var også Italias tidligere statsminister Enrico Letta invitert. Han står bak en mye omtalt rapport om EUs økonomiske framtid. Letta mener at EU – og Norge – må bli bedre integrert, og han peker på at mer samarbeid er viktig for å styrke sikkerheten.

– Dersom vi ikke har et felles marked for finansielle tjenester, for kommunikasjon og for energiuavhengighet, har vi ingen sikkerhet, sa han.

Men på spørsmål fra Klassekampen om Støre ønsker en norsk debatt om medlemskap i EU, er han klar:

– Nei. Det er ikke tema nå. Vi står i en urolig sikkerhetspolitisk tid. Vi må holde fast i den brede enigheten om de viktigste sikkerhetspolitiske spørsmålene. EØS-avtalen har også viktig sikkerhetsbetydning for oss. Så får det gå en debatt om vårt forhold til Europa. Det er jeg åpen for. Men jeg ser ikke at en medlemsdebatt er det vi trenger i dag.

