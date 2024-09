Norge donerer droner og luftvern til Ukraina

Det er det britiskledede International Fund for Ukraine (IFU) som skal stå for anskaffelsen. I tillegg til Norge bidrar Storbritannia, Litauen og Nederland til donasjonen.

– Ukraina har et akutt behov for mer militært materiell for å beskytte seg mot den russiske angrepskrigen. Norge vil sammen med andre land gjøre det vi kan for å bidra, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Siden 2022 har Norge bidratt med 1,8 milliarder kroner til fondet.

