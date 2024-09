KrF-nedtur på meningsmåling etter Bollestads avgang

Den ferske septembermålingen for TV 2 , utført av Verians, gir Kristelig Folkeparti (KrF) en oppslutning på bare 3,6 prosent, ned 1,1 prosent fra forrige måling.

– Målingene varierer, men dette er så klart ikke en oppslutning vi er fornøyd med, sier fungerende leder Dag Inge Ulstein i KrF i en skriftlig kommentar til kanalen.

Oppslutningen er under sperregrensen på fire prosent, men endringen ligger akkurat innenfor feilmarginen i målingen, som er på 1,1 prosent. Partiet har imidlertid ligget under sperregrensa siden mai på Poll of polls gjennomsnitt over målingene.

– Vi skal gjøre jobben fram til valget for å komme over sperregrensa igjen ved neste valg, sier Ulstein.

Høyre går mest fram på målingen, og befester posisjonen som det største partiet med en oppslutning på 27,6 prosent (+3,2). Rødt går fram 2,2 prosentpoeng til 6 prosent, mens Frp går fram 0,6 prosentpoeng til 16,9 prosent. De er dermed bare 1,7 prosentpoeng bak Ap, som får 18,6 prosent (-2,5).

Verian intervjuet et landsrepresentativt utvalg på 1000 personer mellom mandag 26. august til fredag 30. august 2024 i forbindelse med målingen.

Dette er oppslutningen for de øvrige partiene: SV 8,6 prosent (-1,8), Sp 6,2 prosent (+0,3), MDG 3,3 prosent (-1,3), Venstre 5,4 prosent (+0,4), INP 2 prosent (+0,3), andre 2,1 prosent (+0,7).

