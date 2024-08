Røde Kors kan miste store inntekter

Nye regler som ble innført i fjor, krever at tillatelser for nasjonale lotterier skal deles ut på nytt. Og det skjer gjennom en loddtrekning i Kulturdepartementet neste år, melder NRK.

Det er derfor ikke sikkert at pengene fra pantelotteriet kommer til å gå til Røde Kors etter det, og nå frykter organisasjonen at de skal miste viktige inntekter.

Øistein Mjærum, kommunikasjonsdirektør i Norges Røde Kors, håper regjeringen tar grep for å hindre at dette skjer.

Regjeringens nye regler for pengespill har som mål at færrest mulig spill skal gjøre at folk utvikler spilleproblemer, men Mjærum mener at det er liten fare for det med pantelotteriet.

– Vi mener at det er ingen lotteri som klarer å matche Pantelotteriet på det. Du legger jo ikke engang penger i det, men flasker og bokser, sier han til kanalen.

Statssekretær i Kulturdepartementet, Erlend Hanstveit, sier at de skal vurdere Røde Kors' innspill.

