Kraftig økning i avslag grunnet mistanke om tvangsekteskap

Det opplyser UDI til TV 2.

Et ukjent antall mennesker blir årlig tvangsgiftet, for så å bosette seg i Norge via familiegjenforening.

En oversikt TV 2 har fått fra UDI viser at det siden 2019 er gitt til sammen 87 avslag på familiegjenforening, på bakgrunn av mistanke om tvangsekteskap.

Med 20 saker så langt er det hittil i år gitt dobbelt så mange avslag som i hele fjor.

UDI vil ikke spekulere i mørketall, men erkjenner at de ikke klarer å avsløre alle tvangsekteskap.

– Vi har retningslinjer med en del indikatorer. Så må man til slutt vurdere om det er sannsynlighetsovervekt for at ekteskapet ikke er frivillig inngått, sier Rolf Henry Anthonisen, fagansvarlig for familieinnvandring i UDI.

