Greta Thunberg blokkerer oljeterminal i Rogaland

– Extinction Rebellion (XR) starter nå full blokade av Kårstø oljeterminal. Åtte kajakker og tre motorbåter padler nå inn i sikkerhetssonen for å hindre normal drift av tankskip. Innkjørslene til Kårstø på land er blokkert av folk i alle aldre, blant dem Greta Thunberg og Equinor-ansatt Daniel Sollien, forteller aksjonistene i en pressemelding.

Prosessanlegget på Kårstø er Europas største i sitt slag og mottar gass fra Åsgard og andre felt i Norskehavet.

– Til tross for at jeg er veldig glad i jobben min, er jeg her fordi situasjonen er så alvorlig og altfor lite blir gjort. Jeg er bekymret for mine barns fremtid. Vi trenger at Equinor og politikerne lager en plan for utfasing av olje og gass nå, sier Equinor geolog Daniel Sollien. Jeg kan ikke lenger bare sitte på sidelinjen, jeg må handle.

Dette skal ifølge aksjonistene være første gang Greta Thunberg mot norsk olje og gass.

– Vi kan ikke passivt se på at fossilindustrien tar livet av mennesker og destabiliserer de livsviktige systemene våre. Vi er lei av tomme ord og grønnvasking – det er krystallklart at oljeselskapenes atferd fører til død og lidelse, sier Greta Thunberg.

Politiet i Rogaland var ikke klar over aksjonen da NTB kontaktet dem ved 9-tiden lørdag formiddag.

