SAS-streiken: Norwegian vurderer å sette inn ekstra kapasitet

Fellesforbundet og Parat har varslet fullt streikeuttak av sine ansatte i SAS, noe som kan føre til at selskapets fly blir satt på bakken.

– Vi er her for våre kunder først og fremst og selger de billettene vi har i alle billettkategorier. Vi ser at det er noe økt etterspørsel nå i dag, både på kort og lang sikt, sier pressesjef Eline Hyggen Skari i Norwegian til TV 2.

– Utover det følger vi utviklingen og vurderer fortløpende om vi for eksempel vil sette inn ekstra kapasitet, sier hun videre.

