En fløyet til sykehus etter boligbrann i Haram kommune

– Det er full fyr i bygningen, sa operasjonsleder Tove Susann Brunvold Holst-Dyrnes i Møre og Romsdal politidistrikt til NTB klokken 4.05.

En time senere ble det meldt at bygget var overtent.

Boligen inneholder tre boenheter og det var beboere i bygget som varslet nødetatene om brannen. I alt fem personer er evakuert. I tillegg er en person fraktet til sykehus med luftambulanse.

Også nærliggende boliger ble evakuert og beboere i området ble bedt om å lukke vinduer.

Kommunens kriseteam er varslet, opplyser Holst-Dyrnes i en melding til pressen.

Samtidig ble det meldt om en brann i en enebolig i Kristiansund i samme politidistrikt. Her ble brannen raskt slukket, men to personer ble fraktet til sykehus etter å ha blitt eksponert for røyk.

Politiet opplyser at det var et batteri som hadde tatt fyr.

