Ålesund: Mann til sykehus med stikkskader

Klokken 23.50 opplyste politiet at de hadde kontroll på fire personer etter at de hadde rykket ut på melding om slåssing med slag- og stikkvåpen.

Da var én person fraktet til sykehus med stikkskader. Dette er ifølge politiet en mann i 30-årene. Til Sunnmørsposten opplyser politiet at den skadede mannen var våken da han ble fraktet til sykehus.

Det ble tidlig meldt at to menn i 20- og 30-årene, var pågrepet. Ved 4-tiden opplyste politiet i Møre og Romsdal at ytterligere en person er pågrepet.

De involverte er kjent for politiet fra tidligere, får NTB opplyst.

Hendelsen skjedde utendørs, og politiet sperret blant annet av en gate der slåssingen fant sted.

– Vi søker etter mulige spor, eventuelt våpen som har vært involvert, gjenstander som er beskrevet som brukt i ugjerningen, sa politiets innsatsleder på stedet, Odd-Arne Brynjulfsen, til Sunnmørsposten.

