Dronekrasjet etterlot seg merker på taket på kirken, men ingen personer ble skadet, opplyser politiet i en pressemelding.

– Det er rutine i politiet at dronene føres over bygningsmasser, aldri rett over plasser med mange personer. Vi ser alvorlig på hendelsen og er nå opptatt av å finne ut hva som er grunnen til havariet. Dronen sendes nå inn til nasjonale beredskapsressurser for undersøkelser, sier stabssjef Vidar Arnesen i Agder politidistrikt.