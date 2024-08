Norges Bank holder styringsrenten uendret på 4,5 prosent

Det er i tråd med hva økonomer har spådd på forhånd.

– Slik vi nå vurderer utsiktene, holdes styringsrenten trolig på dagens nivå en god stund fremover, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache i en pressemelding.

I de pengepolitiske avveiningene var komiteen opptatt av at dersom renten settes ned for tidlig, kan prisveksten bli liggende over målet for lenge, skriver Norges Bank.

Banken påpeker også at en for høy rente kan bremse økonomien mer enn nødvendig.

«Siden forrige rapport har prisveksten vært lavere enn anslått, og arbeidsledigheten er litt høyere enn ventet. Styringsrenteforventningene ute har falt. På den annen side har kronen svekket seg og er svakere enn lagt til grunn», skriver sentralbanken som begrunnelse for hvorfor de tror det er behov for å holde renten oppe en god stund framover.

I slutten av juni sa sentralbanksjefen at det ikke ligger an til å bli rentekutt i år. Hun forespeilet at styringsrenten ville bli liggende på 4,5 prosent ut året.

Wolden Bache poengterte dessuten at det kan bli behov for å sette renten opp hvis kapasitetsutnyttingen i næringslivet øker eller krona svekker seg.