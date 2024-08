Oljefond-sjefen tror Trump-støtte kan skade Musks Tesla-salg

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Tesla-sjef Elon musk har den siste tiden vist sterk støtte til Donald Trump og republikanerne. Han har blant annet kalt Trump for «den tøffeste presidentkandidaten siden Theodore Roosevelt», og han hadde denne uken en livesending med Trump på Musks egen plattform X.

– Det er risikabelt for en bedriftsleder å hive seg inn i noe sånt. Det kan påvirke salget av produktene til selskapet, sier oljefondssjef Nicolai Tangen til Nettavisen.

Teslas kunder er i stor grad urbane og miljøbevisste velgere – en gruppe som i hovedsak støtter demokratene i USA. Tangen mener derfor Musks støtteerklæringer til Trump kan være skadelig for Tesla.

– Det er helt opplagt en risiko for Tesla. Jeg tror det kan skade salget deres, mener Tangen.

Oljefondet er en av de ti største aksjonærene i Tesla og eier totalt én prosent av selskapet.

Tangen forteller at verdien av Tesla-beholdningen har svekket seg kraftig siden nyttår. For bare et halvt år siden var Tesla-posten verdt 78,4 milliarder kroner. Nå er den verdt 66,5 milliarder kroner.

