Lagmannsretten forkaster anken til drapsdømt

I tillegg til å ha blitt dømt for drap, er mannen dømt for grov mishandling for å ha latt deres to felles barn være vitne til knivdrapet. Kvinnen ble drept i august 2023.

Mannen anket skyldspørsmålet om grov mishandling i Trøndelag tingrett, skriver NRK.

Tingretten mente at det var skjerpende at mannen lot barna se drapet, og at selv om mannen tilsto hendelsen bør straffen være 16 år. Dette er lagmannsretten enig i.

Tiltalte sa i tingretten at han prøvde å skjerme barna ved å ta dem ut av leiligheten med en gang, men retten var ikke i tvil om at barna så det som skjedde.