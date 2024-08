Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Bane Nor opplyste 4.30 tirsdag at Oslo S var stengt på grunn av en jordfeil. Det førte til at alle tog til og fra stasjonen kunne bli berørt av stengningen.

Rundt klokken 5.30 varslet de at stasjonen var åpnet igjen. Likevel advarer de reisende om at de fortsatt må regne med forsinkelser og innstillinger som følge av stengningen.