Lavere karaktersnitt for avgangselevene fra grunnskolen

Det viser tall fra Utdanningsdirektoratet.

Karaktersnittet for årets avgangselever er 0,2 poeng lavere enn det var for elevene som gikk ut av grunnskolen i fjor. Dermed fortsetter fjorårets nedgang i grunnskolepoeng, selv om nedgangen er betydelig mindre i år.

Jenter har høyere snitt enn gutter

– Vi ser at karakterene går noe ned sammenlignet med årene under og etter pandemien. Vi vet ikke helt hva dette skyldes, men det kan være en normalisering etter pandemiårene hvor vi så at standpunktkarakterene gikk opp til tross for at andre undersøkelser har vist at læringsresultatene gikk ned i samme periode, sier avdelingsleder for statistikk og dataforvaltning Irene Hilleren.

Karaktersnittet er likevel litt høyere enn det var før pandemien.

Som tidligere år har jentene høyere snitt enn guttene. Jentenes karaktersnitt er i år på 44,3 grunnskolepoeng, sammenlignet med 40,3 for guttene. Fordelt på fylker er karaktersnittet høyest i Oslo og lavest i Finnmark.

Stadig flere mangler vurderingsgrunnlag

Tallene fra Utdanningsdirektoratet viser også at stadig flere elever mangler vurderingsgrunnlag i ett eller flere fag. I norsk hovedmål har for eksempel andelen elever som ikke får vurderingsgrunnlag økt fra 1,8 til 3,1 prosent i løpet av de siste fem årene.

Økt skolefravær kan ifølge direktoratet være en årsak.

– Det er bekymringsfullt at stadig flere elever ikke har grunnlag for vurdering når de går ut av grunnskolen. Det er viktig å snu utviklingen vi ser med økt fravær, sier Hilleren.

Det har også vært en økning i andel elever som har fritak fra karakterer i norsk sidemål, fra 21 prosent i fjor til 23 prosent i år.

