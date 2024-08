Politiet etterlyser båt etter flere branner på Frøya

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi har fått inn mange tips i saken og folk skal vite at tipsene blir ettergått. Men, vi trenger mer hjelp av folk som har vært i områdene rundt brannene i tidsrommet det brant og som ennå ikke har vært i kontakt med politiet, sier Åge Andersen ved politiet på Hitra og Frøya.

Brannene skjedde mellom 9. og 19. juli. Det er snakk om blant annet brann i en garasje, en redskapsbod, en telestolpe samt en ulmebrann i en fritidsbolig. Ingen ble skadet i brannene.

Politiet mistenker at brannene kan være påsatt.

De etterlyser en sort båt, trolig en skjærgårdsjeep, med røde/oransje striper. Båten har blitt observert ved flere av brannene.

– Om det er noen som har tent på en eller flere av brannene, oppfordrer politiet den eller de til å melde seg for politiet. Vi anser en oppklaring av sakene for svært viktig for beboernes trygghetsfølelse, sier Andersen.

