17-åring varetektsfengslet for drapsforsøk og hatkriminalitet etter knivstikking

Det avgjorde Oslo tingrett fredag. Varetektsfengslingen av gutten ble forlenget med to uker. Torsdag ble også fengslingen av den andre 17-åringen som er siktet i saken, forlenget med to uker.

17-åringen som fredag fikk forlenget fengslingen, knytter seg til handlingen han er siktet for.

– Han har forklart seg for politiet og knytter seg til handlingen, men jeg kan ikke gå i detaljer om hva han har forklart. Han erkjenner ikke straffskyld, sier hans forsvarer, advokat Thomas Øiseth, til NTB.

Videobevis

Retten skriver i kjennelsen at mistanken mot 17-åringen er på grunn av et videobevis som er lagt fram.

Det var natt til lørdag 3. august at to menn i 20-årene ble angrepet ved uteserveringen til restauranten Bølgen og Moi på Tjuvholmen i Oslo. Begge ble utsatt for vold, én av dem ble knivstukket. De skal også ha blitt utsatt for homofiendtlige ytringer.

Politiet pågrep kort tid etter angrepet to 17-åringer, én 15-åring og én 14-åring. De ble først siktet for grov kroppsskade, men siktelsen ble siden endret til drapsforsøk og hatkriminalitet.

Bortvisning og oppholdsforbud

Oslo tingrett skriver i fengslingskjennelsen at gutten er mistenkt for å et svært høyt antall alvorlige straffbare forhold over en kort tidsperiode, og handlingenes alvor har eskalert.

Retten viser til at politiet forgjeves har forsøkt en rekke virkemidler for å stoppe 17-åringen fra å begå ny kriminalitet, blant annet bortvisning og oppholdsforbud.

«Retten mener etter dette at det foreligger en sterk grad av sannsynlighetsovervekt for at siktede vil forgå seg på nytt dersom han løslates.», står det i kjennelsen.

I Norge skal det være høy terskel for å varetektsfengsle barn, men tingretten mener at det ikke finnes noe alternativ i denne saken.

