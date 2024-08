Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 21.50 onsdag.

– Saken er ikke helt avklart, men det er snakk om at noen har truet til seg en sekk. To menn sitter i arresten, sier operasjonsleder Per Ivar Iversen i Oslo politidistrikt til NTB.

Han legger til at de involverte er godt kjent for politiet. Ingen kom til skade i hendelsen, der politiet beslagla en øks.

