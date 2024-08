Støre skjenket pils til øltørst Øya-publikum: – Fulltreffer!

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Svært få i det store frivilligmaskineriet på Øyafestivalen visste at de skulle få besøk av statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). Men da Støre kom inn i frivilligteltet, ble han raskt møtt av mange som sørger for at Øya-publikummet får en god opplevelse.

– Det er to måter å nyte denne festivalen på, å være blant publikum, som koser seg her, eller å være frivillig. Det er vinn vinn, de er med i et veldig flott fellesskap og har det godt sammen, samtidig som de får festivalopplevelsen, fortalte Støre til NTB.

Det tok ikke lange tiden før Støre selv ble satt i arbeid i frivillighetens tjeneste. Først fikk han ryggsekken «Kaffelars» på ryggen, og med den skjenket han kaffe til flere frivillige og takket dem for innsatsen.

Verre ble det for Støre da han skulle skjenke øl til overraskede festivaldeltakere som så statsministeren bak tappetårnet. Det ble mer skum enn øl på de første forsøkene, men etter veiledning fra en frivillig-kollega ble det fart på sakene.

«Fulltreffer!», utbrøt Støre da han klarte å skjenke den første perfekte halvliteren.

Selv om frivilligarbeidet ga mersmak, la ikke statsministeren skjul på at han gjerne skulle nytt festivalen på andre siden av bardisken.

– Men det er en del ting jeg verdsetter i livet jeg ikke får gjort når jeg er statsminister, og det får jeg bare leve med så lenge jeg er det.

