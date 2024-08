Rullebane på Gardermoen stengt etter at Hercules-fly punkterte – mange fly blir forsinket

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det har vært en punktering på et Hercules-fly. Det har ikke vært skade på verken personell eller materiell, annet enn dekkene. Slik jeg forstår det, har det skjedd på rullebanen, sier Forsvarets talsperson Aleksander Engborg Hage til VG.

C-130J Super Hercules.er et større taktisk transportfly som opereres av Luftforsvarets 335-skvadron. Gardermoen militære flystasjon er hjemmebase for de fire flyene av denne typen.

– Uhellet var helt udramatisk. Det hender at et dekk punkterer, men jeg har ikke noen statistikk på hvor ofte. Det har gått veldig bra med både materiell og personell, og vi er like operative som før uhellet skjedde, sier pressetalsperson i Luftforsvaret, major Stian Roen.

Pressevakt Carita Storm Røsaasen i Avinor forteller til NTB at vestre rullebane er delvis stengt som følge av forsinkelsen.

– Deler av vestre rullebane er stengt. Vi har mulighet til å avvikle trafikk med mindre fly på den delen som ikke er stengt, så må mesteparten av trafikken gå på østre rullebane.

Avinor anslår at hele vestre rullebane kan tas i bruk igjen rundt klokken 18.

Et stort antall avganger og ankomster utover ettermiddagen og kvelden er forsinket, ifølge nettsidene til Oslo lufthavn.

– Med redusert kapasitet så venter vi forsinkelser utover ettermiddagen, sier Røsaasen.

Les også: Forsvarsdepartementet saksøker verftet som bygget KNM Helge Ingstad