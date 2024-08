Rødt-politiker vil ha hardere tak mot kriminalitet blant unge

Aydar, som er stortingsrepresentant for Rødt, sier til Klassekampen at kriminalitetsutviklingen i sommer er så alvorlig at hun vil ha en rekke strakstiltak på plass.

Men hun vil verken senke den kriminelle lavalderen, som Frp har foreslått, eller ta barnetrygden fra foreldrene til kriminelle barn.

– Det må komme mer politi som er synlig og til stede i nærmiljøene. Ikke bare i de mest belastede bydelene, men i hele Oslo, sier hun.

Hun vil også ha en hurtigdomstol for de yngste lovbryterne. Samtidig erkjenner hun at venstresiden har vært for forsiktige om konsekvensene av kriminalitet.

– Jeg tror at vi har vært for forsiktige når vi har pratet om at alvorlig kriminalitet må få konsekvenser. Der kan vi ikke ha berøringsangst, for da får høyresiden styre med sine enkle løsninger, sier Aydar.

