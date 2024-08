Regjeringen setter mål om 150.000 flere sysselsatte innen 2030

Regjeringen skal fredag legge fram perspektivmeldingen, som handler om de økonomiske utsiktene ut fra et langsiktig perspektiv. Denne legges fram hvert fjerde år.

NRK har fått tilgang til kapittelet om arbeidskraft, der regjeringen skriver at potensialet er størst ved å «redusere antallet som faller utenfor arbeidslivet», deriblant uføre. De setter samtidig et mål om å sysselsette 150.000 flere innen 2030.

For å nå målet gir Finansdepartementet flere retningsvalg i meldingen: at uføre må jobbe 30 prosent i snitt, at ikke-vestlige innvandrere må opp til 85 prosent yrkesdeltakelse av det andre har, og at sykefravær som er mer enn tre måneder må ned med 20 prosent.

– Vi må se på at mange uføre har kapasitet til å jobbe noe mer. Vi må også få flere innvandrere inn i arbeidslivet, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til NRK.

Arbeidsminister Tonje Brenna (Ap) sier at det snart vil komme en stortingsmelding om arbeidsmarkedspolitikken der det blir foreslått flere konkrete tiltak og politiske grep for å nå målet.

– Ulike politikkområder må spille sammen, og helse, skole og Nav står spesielt sentralt, sier hun.

