Politivedtak røper vielsesstedet til prinsesse Märtha og Durek

Fra før visste man at bryllupsfesten var lagt til Geiranger, men i et politivedtak som TV 2 omtaler, kommer det fram at vielsen skal skje på Vinjevollen.

Møre og Romsdal politidistrikt har søkt om tillatelse fra Luftfartstilsynet til å kunne stenge luftrommet over Geiranger i perioden 30. august til 2. september, men NRK og TV 2 har fått innvilget tillatelse til å operere med drone innenfor luftrommet, utenom vielsen og ved et par andre anledninger.

Under vielsen den 31. august vil det ikke være mulighet til å operere med drone, skriver politiet.

