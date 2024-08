Høyre om Israels Norge-sanksjoner: – En overreaksjon

– Dette er trist og en overreaksjon fra Israel, sier Høyres utenrikspolitiske talsperson Ine Eriksen Søreide til NRK.

Samtidig regner hun med at regjeringen var forberedt på at det kunne komme en slik reaksjon fra Israel etter at Norge anerkjente Palestina som stat i mai, og at hun håper at dette var med i vurderingen om tidspunktet for anerkjennelsen.

Søreide påpeker at reaksjonen fører til at Norge mister muligheten til å kunne bidra til diplomatiske løsninger på konflikten.

– Selv om Høyre støtter en anerkjennelse av Palestina, mente vi at tidspunktet for anerkjennelsen ikke var riktig, sier hun.

