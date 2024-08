Høy lønnsvekst i andre kvartal

Månedslønnen økte med 5,4 prosent i andre kvartal fra samme tid i fjor. Det er den høyeste veksten for andre kvartal som er blitt målt ifølge seniorrådgiver Stine Bakke i SSB.

Byrået begynte å føre statistikk på dette i 2016.

Samtidig økte antallet jobber med 27.000, en moderat økning på 0,9 prosent, viser tall fra SSB.

Jobbveksten var høyest blant de under 25 år og de over 55 år, med henholdsvis 1,6 og 3,1 prosent. Økningen i antall jobber ser imidlertid ut til å avta de siste årene, spesielt i privat sektor. Ifølge Bakke er veksten i privat sektor nå den laveste for et andre kvartal, med unntak av 2020.

