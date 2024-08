Eide: Norge vil ikke sende hjem israelske diplomater

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi har ingen slike planer nå. Det strider sterkt mot mine diplomatiske instinkter å sende hjem diplomater. Det er nettopp når man er uenig at man trenger å snakke sammen. Så det er neppe blant de tiltakene vi vil treffe, sier Eide til NRK.

Utenriksministeren varslet torsdag at Israels beslutning om å frata åtte norske diplomater ved Norges representasjonskontor på Vestbredden deres diplomatiske status, vil få konsekvenser for det norske forholdet til Netanyahu-regjeringen. Han sa også at den norske regjeringen nå vurderer hvordan de skal svare.

– Dette er en ekstrem handling som først og fremst rammer vår evne til å hjelpe den palestinske befolkningen. Det viser nok en gang at Netanyahu-regjeringen aktivt motarbeider arbeidet for en tostatsløsning, sa Eide tidligere torsdag.

