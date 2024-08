Bistandsadvokat i Borg Høiby-saken: – Kroppskrenkelse er vold

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Av Steinar Schjetne/NTB og Aksel Oliver Egge/NTB

– Jeg kan ikke kommentere saken ytterligere nå. Jeg skal møte min klient i aller nærmeste framtid, sier advokat Mette Yvonne Larsen til NTB.

Hun ble torsdag oppnevnt som bistandsadvokat etter anmodning fra fornærmede. Det var Aftenposten som omtalte oppnevnelsen først.

Kronprinsesse Mette-Marits sønn, Marius Borg Høiby, ble pågrepet og siktet for vold og skadeverk på søndag. Politiet bekreftet onsdag at det var en relasjon mellom Høiby og fornærmede, men har ikke kommenterte relasjonen eller omstendigheter rundt hendelsen ytterligere.

Åstedet er en leilighet på Frogner på vestkanten i Oslo. Høiby ble pågrepet på en annen adresse i bydelen og plassert i politiarresten.

Etter det NTB erfarer, er fornærmede en kvinne som skal ha blitt påført skader som ikke anses som alvorlige. Derimot skal den aktuelle leiligheten ha fått betydelige materielle skader i forbindelse med det politiet betegner som en voldshendelse.

Ivaretatt av helsevesenet

– Siktelsen omfatter per nå kroppskrenkelse og skadeverk, understreket Oslo-politiet i en pressemelding onsdag.

– Fornærmede ble ivaretatt av helsevesenet, men politiet har på nåværende tidspunkt ikke opplysninger om at fornærmede har blitt påført alvorlige skader, het det videre.

Høiby har ikke forklart seg ennå etter råd fra sin forvarer, advokat Øyvind Bratlien.

Bratlien opplyser til NTB at han ikke har anledning til å uttale seg om saken torsdag, men har varslet at det vil komme en uttalelse senere. Han har ikke tidfestet når uttalelsen vil komme.

Det er derfor ikke kjent hvorvidt Høiby knytter seg til åstedet og hendelsene, og hvordan han stiller seg til skyldspørsmålet og gjerningsbeskrivelsen i siktelsen.

Kroppskrenkelse er vold

Mette Yvonne Larsen er leder for Advokatforeningens forsvarergruppe og lot seg intervjue onsdag om hvordan straffebudet kroppskrenkelse skal forstås.

Intervjuet fant sted før oppnevnelsen. Larsen understreket overfor NTB at hun da ikke kjente innholdet i saken mot Høiby. Hun var ikke kjent med at hun dagen etter ville bli bedt om å ta jobben som bistandsadvokat.

– Kroppskrenkelse er vold, understreket Larsen overfor NTB.

En siktelse for kroppskrenkelse baserer seg derfor ikke på at fornærmede har opplevd seg krenket, men at det er blitt utøvd vold mot vedkommende. Hvis voldsutøvelsen har medført sår og blødninger, fører det som oftest til siktelse etter den strengere paragrafen kroppsskade.

Vold mot hodet og ansiktet, samt hvis det er brukt gjenstander til å utøve volden med, er klart straffeskjerpende, ifølge den erfarne strafferettsadvokaten.

– Kroppskrenkelse er vidt definert og omfatter ulike voldshandlinger. Grensedragningen mot kroppsskade bestemmes av omstendighetene rundt volden og hvor alvorlige konsekvenser den har fått for den fornærmede, sa Larsen.

Oslo politidistrikt skriver til NTB at det vil komme «en kort oppdatering» om saken senere torsdag, men avviser å kommentere detaljer som er framkommet i offentligheten om saken.

Les også: Kronprinsen om Borg Høiby: – En alvorlig sak

Les også: Kongehusekspert kritisk til Høiby-håndteringen: – Virker ikke som de har noen strategi