24.000 flere arbeidsledige i juli siden i fjor

– Arbeidsledigheten har steget betydelig i to år, og derfor ser vi nå et ledighetsnivå vi ikke har sett på en stund. Veksten startet imidlertid fra et uvanlig lavt nivå, så på tross av høy vekst så er ledigheten likevel ikke historisk høy, sier seksjonssjef Tonje Køber i Statistisk sentralbyrå (SSB).

De siste 12 månedene ble 306.000 personer arbeidsledige, mens 282.000 personer gikk den andre veien, ifølge Arbeidskraftundersøkelsen fra SSB. Det gir en totalsum på 24.000 flere arbeidsledige.

Til tross for høyere arbeidsledighet har flere personer gått fra arbeidsledig til sysselsatt enn omvendt i perioden. Ifølge SSB kommer økningen i antall ledige hovedsakelig av at flere som tidligere har stått helt utenfor arbeidslivet søker jobb.

De siste 12 månedene gikk 588.000 personer inn og ut av arbeidsledighet mot 531.000 personer samme tid ett år tidligere.

