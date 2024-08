17-åring siktet etter Tjuvholmen-knivstikkingen fengsles i to nye uker

Retten konkluderer med at det er så stor fare for at gutten vil begå nye straffbare handlinger dersom han blir løslatt at videre fengsling er påkrevd av hensyn til samfunnsvernet.

Det var natt til lørdag 3. august at to menn i 20-årene ble angrepet ved uteserveringen til restauranten Bølgen og Moi på Tjuvholmen i Oslo. Begge ble utsatt for vold, én av dem ble knivstukket. De skal også ha blitt utsatt for homofiendtlige ytringer.

Begge ble torsdag skrevet ut fra sykehus og er nå hjemme, sier deres bistandsadvokat Sigurd Ihlen til NTB.

– De er fortsatt sterkt preget av det som har skjedd, sier Ihlen.

Drapsforsøk og hatkriminalitet

Politiet har siktet to 17-åringer, én 15-åring og én 14-åring etter hendelsen. De ble først siktet for grov kroppsskade, men siktelsen ble siden endret til drapsforsøk og hatkriminalitet.

17-åringene ble varetektsfengslet fram til torsdag og lørdag, men politiet ønsker å holde dem fengslet i to nye uker på grunn av faren for bevisforspillelse og gjentakelse.

Torsdag behandlet Oslo tingrett spørsmålet om videre fengsling for den ene av guttene.

I kjennelsen skriver retten at 17-åringen er mistenkt for å ha begått et større antall alvorlige straffbare forhold i løpet av en kort periode.

«Politiet har forsøkt en rekke virkemidler for å stoppe siktede i å begå kriminalitet, blant annet bortvisning, samtale, pågripelse og oppholdsforbud. Disse virkemidlene synes ikke å ha hatt noen effekt.»

Uvillig overfor barnevernet

En ansatt i barnevernet forklarte for retten at de, etter at de fikk en bekymringsmelding om gutten våren 2024, ikke har ikke har kommet i posisjon til å hjelpe ham da han har vært uvillig til å ha kontakt med barnevernet og gjøre avtaler med dem.

Det skal i Norge være en høy terskel for å varetektsfengsle barn, det vil si personer under 18 år, men i denne saken finnes det ikke noe reelt alternativ, mener tingretten.

«Barnevernet har per i dag ikke noe tilbud som både kan ivareta siktede og samtidig ivareta de nødvendige restriksjonene», skriver retten.

