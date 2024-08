Lysglimt Johansen anker fengselsdom til lagmannsretten

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vår klient er av den klare oppfatning at hans ytringer er beskyttet av ytringsfriheten, og at han ikke kan dømmes for dette, sier advokatfullmektig Jonas Berge i Elden Advokatfirma i en pressemelding.

Han er forsvarer for Alliansen-lederen sammen med advokat Robert Antonsen.

– Delvis frifunnet og delvis domfelt

Lysglimt Johansen ble i juli dømt til sju måneders fengsel og 10.000 kroner i bot for grovt bedrageri. Han ble også dømt for hatefulle ytringer og hensynsløs atferd.

Han har hele veien nektet straffskyld og mener ytringene må ses i sammenheng med hans rolle som politiker, og at de uansett er beskyttet av ytringsfriheten.

– Lysglimt er delvis frifunnet og delvis domfelt, og dommen er avsagt under dissens. Vår klient har bestemt seg for å anke dommen inn for lagmannsretten, sier Berge.

Dømt for tre tilfeller av hatefulle ytringer

Han ble i Oslo tingrett funnet skyldig i Nav-bedrageriet hvor han hadde oppgitt uriktige inntektsopplysninger og urettmessig fått utbetalt 665.854 kroner i dagpenger.

Han ble samtidig frikjent for å ha bedrevet forsikringsbedrageri hvor han skulle ha oppgitt feilaktige opplysninger til DNB Liv og fått utbetalt uberettiget uføreforsikring på om lag 93.000 kroner.

Tiltalen omfattet også antisemittiske eller rasistiske ytringer Johansen har delt på Twitter, Tiktok, Instagram og videotjenesten Bitchute fra 2017 til 2021. Han ble dømt for tre tilfeller av å ha satt fram hatefulle ytringer i strid med straffeloven, men ble frikjent for medvirkning til hatefulle ytringer.

