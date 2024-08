Frp vil ha lavere terskel for å ransake unge

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Hvis vi ikke foretar oss noe, så blir det svenske tilstander i flere byer. Det haster, sier Helge André Njåstad, justispolitisk talsperson i Frp til TV 2.

Den siste tiden har det vært flere alvorlige hendelser utført av ungdom, blant annet to voldssaker der hvor de samme 17-åringene er siktet. Frp mener det ikke blir slått hardt nok ned på unge kriminelle og Njåstad tar til orde for å senke terskelen for når politiet kan ransake ungdom ved mistanke om kriminalitet knyttet til narkotika eller våpen.

– Politiet må få nye verktøy i møte med ungdomskriminaliteten. De må få lov til å ransake ungdom igjen, sier Njåstad.

– Kriminelle opplever at risikoen for å bli tatt blir mindre. Mer bruk av ransaking vil gjøre at risikoen ved å bære våpen blir større, sier han.

Men Mette Yvonne Larsen, leder i Advokatforeningens forsvarergruppe, advarer mot forslaget.

– Dette utfordrer barnas rettssikkerhet og gjør ofte vondt verre for de barna som møter politiet, sier Larsen.

– Det kan også bli fare for etnisk profilering, sier hun.

Les også: – Angrepet vitner om barn som er blitt grovt sviktet av samfunnet

Les også: Unge Høyre: Politiet i Oslo har mistet kontrollen