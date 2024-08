Knivstikkingen på Tjuvholmen: Siktet knytter seg til hendelsen

Av Hans O . Torgersen/NTB

To menn ble natt til lørdag 3. august utsatt for grov vold på uteserveringen til restauranten Bølgen & Moi på Tjuvholmen. Den ene av de ble knivstukket. Fire tenåringer er pågrepet i saken, som etterforskes som mulig hatkriminalitet.

Ofrenes seksuelle legning kan være et motiv bak angrepet, mistenker politiet.

Hypotesen om at knivstikkingene var motivert av hat, er styrket, opplyste jourhavende jurist Nina Henrichson Kresse til TV 2 søndag.

Hadde oppholdsforbud i Oslo sentrum

Tenåringene er siktet for grov kroppsskade. De fire ble pågrepet av politiet kort tid etter angrepet. To av dem er 17 år, de to andre er 14 og 15 år gamle. De to eldste ble lørdag varetektsfengslet i en uke.

Den ene av 17-åringene har i politiavhør knyttet seg til hendelsen, skriver Oslo tingrett i fengslingskjennelsen.

– Jeg kan ikke kommentere denne saken nå, sier denne 17-åringens forsvarer, advokatfullmektig Thomas Skilbred, til NTB.

Begge 17-åringene hadde et såkalt oppholdsforbud i Oslo sentrum, ifølge kjennelsen. Det betyr at politiet har pålagt dem å holde seg unna sentrale deler av Oslo for å hindre at de begår kriminalitet.

Risikerer steng straff

Tingretten skriver i kjennelsen at siktede risikerer en streng straff dersom han blir dømt.

«Det er tale om en svært alvorlig siktelse som gjelder grov vold, som fremstår uprovosert, begått i det offentlige rom.», skriver retten.

Begge 17-åringene er fra før av under etterforskning for en rekke straffbare forhold, blant annet flere ran og voldshandlinger, begått over en kort periode fra midten av april og fram til nå, blant annet ett ran den siste uken.

«Samlet mener retten det foreligger sterk grav av sannsynlighetsovervekt for at siktede vil begå nye straffbare forhold dersom han løslates.», heter det i kjennelsen for den ene av de to.