Ny forskning kan forebygge fødselsskade – halverer skade på lukkemuskelen

Om lag 2 prosent av norske kvinner får skade på lukkemuskelen i endetarmen etter fødsel. Mer enn to av tre av de rammede, er førstegangsfødende, ifølge Forskning.no.

Rift i skjedeåpningen kan strekke seg til endetarmsåpningen og føre til at lukkemuskelen ryker. Det kan gi problemer med å holde på avføring og luft.

Svenske og norske forskere har, i hver sin studie, kommet fram til at et klipp i skjedeåpningen mer enn halverer risikoen for skader på lukkemuskelen, skriver nettstedet.

I den svenske studien av 700 kvinner, fikk én gruppe et klipp, mens den andre ikke. Blant de som ble klippet fikk 6 prosent skade på lukkemuskelen, mot 13 prosent av de som ikke ble klippet. Det utgjør en reduksjon på 53 prosent.

I Norge ble det også funnet en sammenheng mellom klipping og fødselsskader. Studien tok utgangspunkt i tall fra Medisinsk fødselsregister og inkluderte 70.000 kvinner. Forekomsten av fødselsskader var redusert med 45 prosent når kvinnene ble klippet.

