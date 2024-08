Oljegigant varsler søksmål mot staten

Årsaken er en mangeårig skattetvist om et skattemessig fradrag for aksjetap som selskapet ble nektet, skriver NRK.

Under årene med oljekrise i 2014 og 2015 ble selskapets skattemessige tilholdssted flyttet fra Bermuda til Norge. Da man noen år senere i 2017 måtte ta et tap i aksjene i et selskap med to boreskip, mener Odfjell at de fikk påført et fradragsberettiget tap på 2,25 milliarder kroner.

Skattemyndighetene har derimot nektet selskapet fradrag i skatten basert på den da ulovfestede regelen om gjennomskjæring, som ikke ble lovfestet før i 2019.

Myndighetene mener at motivet for å flytte selskapet til Norge og kvitte seg med aksjene i boreskipene ikke var for å reorganisere driften, men for å spare skatt.

Selskapets advokat Espen Ommedal opplyser til NRK at han er uenig i dette, og at formålet klart er forretningsmessig.

Det er satt av ti dager i Hordaland tingrett i desember til å behandle saken.

