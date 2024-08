Nå kuttes barnehageprisene til 2000 kroner i måneden

1. august trer endringer i barnehageprisene i kraft. Prisene kuttes fra 3000 til 2000 kroner i måneden, og til 1500 kroner på usentrale steder. Finansministeren gleder seg over prisreduksjonen.

– Jeg har lovet og hatt et tydelig mål om at vi skal hjelpe folk og gi barnefamiliene direkte bedre råd. Utgiftene reduseres med 10.000 kroner i året for de med ett barn, og 20.000 kroner for de med to barn i barnehage, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til NTB.

Fra før er det gratis å ha barn nummer tre i barnehagen. For familier i Troms og Finnmark er barnehage også gratis.

– Gladsak

Vedum mener det er riktig å prioritere lettelser som går ut til alle barnefamilier.

– Prisveksten rammer alle, og alle har merket økte utgifter. Samtidig er det en geografisk dimensjon hvor vi satser mer på områdene det har vært født mindre barn. I 189 av landets kommuner blir prisen halvert, sier Vedum.

– Er dette nok for å hjelpe de som sliter mest med høyere kostnader?

– Det viktigste er lønnen man får. Nå ser vi heldigvis at lønnsveksten er høyere enn prisstigningen, slik at man får reallønnsvekst. I tillegg kommer økt barnetrygd og lettelser i inntektsskatt som også hjelper barnefamilier, sier Vedum.

Han håper flere vil vurdere å få flere barn nå.

– Dette er en gladsak for alle barnefamilier. Når kostnadene til barnehage reduseres så mye, blir det lettere å vurdere om man skal få flere barn, sier Vedum.

Frykter regjeringsskifte

Vedum frykter likevel at prisreduksjonen kan bli kortvarig dersom det blir regjeringsskifte i 2025. Han peker på at Høyre har satt opp prisene i sitt alternative budsjett.

– Det har vært motstand på Stortinget om dette forslaget, Høyre har vært imot å kutte i barnehageprisene, sier han.

Helårseffekten av lettelsen i barnehageprisene blir på i overkant av 3 milliarder kroner. Det mener Vedum er en god prioritering og omfordeling.

– Dette er et priskutt vi kan gjøre for folk som en direkte konsekvens av lakseskatten som vi innførte. Jeg har personlig fått mye kjeft for innføring av havbruksskatten, men nå kommer gevinsten, og det vil hjelpe folk.

Stortingsrepresentant for Høyre, Sandra Bruflot, går ikke med på at det er lakseskatten som finansierer kutt i barnehageprisene.

– Lakseskatten er ikke øremerket til lavere barnehagepris, det tror jeg egentlig finansministeren vet. Regjeringen evner ikke å prioritere, i stedet sender de ekstraregningen til næringslivet på kysten, sier hun.

– Regjeringen prioriterer ned barnehageplass

– Jeg tror mange vil være enig i at det er mer rettferdig at familier slipper å tape flere titalls tusen på å få barn i desember, fremfor at alle får en tusenlapp mindre i barnehageregning – en tusenlapp som Høyre foreslår å gi i økt barnetrygd i stedet, sier Bruflot.

Hun mener regjeringen prioriterer ned å gi flere barnehageplass og med det tvinger foreldre til å ta ulønnet permisjon i mange måneder.

Rett til barnehageplass for desemberbarn og økt barnetrygd for barn under seks år er bedre tiltak for å styrke småbarnsfamiliers økonomi, mener Bruflot.

– Vedum trenger ikke å bekymre seg for hva Høyre vil gjøre i regjering. Under Solberg-regjeringen innførte vi både rett til barnehageplass for barn født på høsten og ga barn i lavinntektsfamilier billigere og gratis barnehage, sier hun.

