Venstre vil senke egenkapitalkravet ved boligkjøp

For å få til dette vil Venstre lette på utlånsforskriften, skriver E24. Forskriften inneholder en rekke krav som boligkjøpere må oppfylle. Blant annet er det et krav om 15 prosent egenkapital.

Venstre har fremmet et forslag om å endre utlånsforskriften slik at maksimal betalingsgrad for førstegangskjøpere settes til 95 prosent, eller tilsvarende 5 prosent egenkapital.

– Vi får rapporter om at det blir vanskeligere for unge å komme seg inn på boligmarkedet. Dette er ingen ny problemstilling, men vi ser på de tallene at utfordringen er større enn noen gang, særlig i de største byene som Oslo, sier storbypolitisk talsperson Grunde Almeland i Venstre.

Venstre mener også at hvis låntakerens betalingsevne er god, bør dette ikke ha noe å si for om vedkommendes oppsparte midler er beskjedne.

– Hvis banken sier at dette er en person som har en jobb og en inntekt som betjener lånet, så bør ikke egenkapitalkravet stå i veien for at førstegangskjøperen kan komme seg inn på boligmarkedet, sier Almeland.

Venstre ønsker også å oppheve bankenes særskilte fleksibilitetskvote for Oslo, slik at det blir en felles nasjonal kvote på 10 prosent. I dag er kvoten i Oslo 8 prosent.

