Øya-aktuelle Jack White spilte de nye låtene live for første gang

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Jack White hadde knapt spilt en eneste konsert i år før han dro til Detroit i juni, og nå sist helg nærmest uanmeldt på en liten bar i Nashville som trengte penger til nytt lydanlegg, melder NME.

Der vartet White Stripes-kjenningen opp med hele seks ferske låter fra albumet «No Name», som han slapp helt overraskende for ti dager siden.

Utgivelsen følger etter to soloutgivelser fra 2022, «Fear Of The Dawn» og «Entering Heaven Alive».

Lagt uanmeldt med i handleposer

White, som også driver plateselskap, platebutikk, forlag, platestudio og vinylpresse, lanserte «No Name» på en svært særegen måte: Platen ble lagt uanmeldt med i handleposene til kunder som handlet i Third Man Records-butikker i London, Nashville og Detroit.

– Et plateslipp er en kunstform! Jeg vil at ting skal være interessante, ikke desperate, har Jack White tidligere uttalt til NTB.

Ikke før fansen slo kloa i utgivelsen, begynte den å dukke opp på nettet – samtidig som Whites plateselskapet oppmuntret dem til å tjuvkopiere det. Albumet ble også avspilt i sin helhet av en radiokanal i Detroit.

Erstatter Queens of the Stone Age

Jack White blir å høre på Øyafestivalen fredag 9. august. Han rykker inn som erstatter for headlineren Queens of the Stone Age, som måtte avlyse sine augustkonserter ettersom Josh Homme trenger legebehandling i USA.

– Vi er utrolig glade for at Jack White rydder kalenderen for å komme til Oslo. Det er sjelden så store navn takker ja til konserter på kort varsel, het det fra Oslo-festivalen da bookingen ble kjent før helgen.

White redder dessuten showet for den svenske festivalen Way Out West og danske Syd for Solen, som også hadde QOTSA på plakaten.

Dermed går det mot en aktiv konserttid for den særegne artisten, som ifølge Øya var en av hovedfigurene i revitaliseringen av gitarrocken rundt 2000.

Les også: Sjekk OL-programmet her, dag for dag og time for time

Les også: Fant døde katter i en sekk i havet