Ny aksjon på Gardermoen – aktivister sperrer deler av innsjekkingsområdet

Elleve aktivister er på flyplassen, hvorav seks av dem sperrer deler av innsjekkingsområdet torsdag morgen, skriver Dagbladet.

Politiet og vektere er på stedet, men politiet ønsker ikke å kommentere når de kommer til å aksjonere.

– Aktivistene dukket opp i terminalen rett før halv 7 og blokkerer området for fast track. Vi har åpnet en annen sluse så vi får sluppet inn passasjerene. Demonstrasjonene får ingen innvirkning på flytrafikken, sier pressevakt Ylva Celius Trulsen i Avinor til NTB.

Hun opplyser at politiet er på plass og har dialog med demonstrantene, som vil bli bedt om å forlate terminalen.

– Det er velkomment med engasjement om klimautslippene, men vi ønsker ikke at det gjøres på en måte som er ulovlig eller forstyrrer passasjerene, sier Trulsen.

Aktivistgruppen ønsker at den norske regjeringen signerer en juridisk bindende avtale for å stoppe utvinning og forbrenning av olje, gass og kull innen 2030.

Også i Frankfurt i Tyskland er det klimaaksjoner torsdag morgen. Der har aktivister tatt seg inn på flyplassområdet, og trafikken er midlertidig stanset.

Rett før klokken 6 onsdag morgen tok aktivister fra gruppen «Folk mot fossilmakta» seg inn på rullebanen på Gardermoen for å forstyrre trafikken. Da brukte de en vinkelslipper for å skjære hull i et gjerde.

Aktivistene ble fjernet av politiet etter en drøy halvtime, og aksjonen fikk ingen konsekvenser for flytrafikken.

