Flommen i Telemark: Geolog har godkjent arbeid på Lifjellveien

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det er dermed håp om å få en god nok vei i løpet i dagen til at hytteturistene kan komme seg ut av området, opplyser ordfører Siri Blichfeldt Dyrland og politiets innsatsleder Arnhild Saubrekka Holmlimo på en pressebrifing tirsdag formiddag.

Geologen har også undersøkt boligfeltet Breskelia, som er evakuert, og konkludert med at det ikke er noen umiddelbar rasfare. De vil allikevel avvente før det er aktuelt å åpne området.

– Vi avventer ytterligere inspeksjon før dette feltet åpnes. For øyeblikket undersøkes campingplassene som ble rammet, og vi kommer til å sende patruljer for å bistå kommunen når det er utbedret en plan for opprydning, sier innsatslederen.

Fraråder ikke reiser til Bø

NRK meldte tirsdag morgen at ordføreren oppfordret turister som kan reise hjem, om å gjøre det. Innsatslederen opplyser at de nå opplever å ha god kontroll på situasjonen, og de fraråder ikke reiser til Bø.

– Vi fraråder ikke folk å reise til Bø, men turister som kunne tenke seg å se hvordan det står til, ber vi vente til området er frigitt, sier Holmlimo

Det er fortsatt mye usikkerhet rundt styrtregnet som er meldt over Østlandet tirsdag ettermiddag og kveld.

– Vi har dialog med Meteorologisk institutt om styrtregnet som er på vei. Det er meldt fra klokken 14 til 21, men meteorologene kan ikke si sikkert om det kan ramme Bø, sier ordfører Dyrland.

– Jobber for å ta var på evakuerte

Over 300 personer er evakuert etter flommen som oppsto etter at det kom store mengder regn i Bø-området mandag.

– Kommunen venter på geologens vurderinger og skal jobbe for å ta vare på dem som er evakuert. Dersom vi får beskjed om at vi kan åpne, kommer vi til å gi ut informasjon om dette og legge en plan for opprydningen, sier ordføreren.

Flommen har ført til en rekke konsekvenser for lokalbefolkningen. Blant annet var en bolig i ferd med å velte på grunn av nedbør og vann fra vassdrag. I tillegg raste en bro over Eikavegen sammen, og flere campingplasser ble lagt helt under vann. Det er ikke meldt om personskader.

Les også: Wolt-bud med skyhøye månedslønner: – Utgjør en stor risiko (+)

Les også: Ekspert: – Vi starter i realiteten valgkampen mot Trump på nytt

Les også: Her er du fortsatt velkommen som turist (+)