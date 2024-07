Det blir vått over store deler av landet de neste to døgnene

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

En stor, blå skygge dekker nesten hele landet i nedbørskartet for torsdag som Meteorologisk institutt har lagt ut på X. Beskjeden er tydelig: de neste to døgnene blir det vått. Men ikke for alle.

– Tørrest blir det langs kysten sør for Stad og øst i Finnmark, skriver meteorologene.

I nord kommer det nedbør som lokalt vil dempe gress- og lyngbrannfaren. Øst i Finnmark er det derimot ventet lite eller ingen nedbør, så her vil faren øke, melder meteorologene.

