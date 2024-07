Røde Kors-undersøkelse: Én av fem føler seg ensom i sommer

Det er spesielt de unge som sier de i størst grad kjenner på ensomhet, viser den landsomfattende undersøkelsen Opinion har utført på vegne av Røde Kors.

– Mange uker med sommerferie kan også bety mange uker med ensomhet. Sommermånedene kan bli en lang og stille periode om man ikke har planer eller ikke føler seg inkludert sosialt, sier folkehelserådgiver Kaia Vedlog Kveen i Røde Kors i en pressemelding.

Hver tiende nordmann sier at de gruer seg til sommerferien, og 20 prosent av oss forteller at de er ensomme for tiden.

Les også: Mener Wolt gjemmer seg bak uføretrygdede (+)

– Urovekkende

– Vi ser at dette er en økning sammenlignet med fjoråret. Dessverre er ensomhetstallene stabilt høye, og dette er urovekkende, mener Kveen.

Det er spesielt de yngste som sier at de kjenner på ensomhet. Mer enn hver fjerde person under 40 år sier at de føler seg ensomme for tiden. I undersøkelsen svarer også mer enn hver sjuende person at de er mer ensomme i ferier enn de er til vanlig.

– Følelsen av ensomhet kan handle om å ikke ha noen å betro seg til, eller mangle noen å gjøre aktiviteter med. Denne vonde følelsen kan bli tydeligere i ferier der det ser ut som «alle» har morsomme planer og venner å være sammen med. Tallene speiler at mange føler på denne utenforskapen i ferien, sier Kveen.

Hun opplyser at Røde Kors har ulike aktiviteter gjennom sommeren for mennesker som savner et fellesskap, både for barn, ungdom og eldre. Kors på halsen, Røde Kors’ anonyme samtaletilbud for barn og ungdom, holder også åpent gjennom hele sommeren.

Krevende økonomisk

En lang periode med høye priser og stor økonomisk usikkerhet fører til at mange heller ikke har råd til å dra på ferie, verken i Norge eller til utlandet.

I undersøkelsen svarer nemlig 25 prosent at de er bekymret for at de ikke har råd til å ta ferie i år, det er en økning fra 20 prosent i fjor, mens 41 prosent svarer at de er helt eller delvis enig i utsagnet «Med min inntekt, har jeg ikke råd til å gi barna mine de ferieopplevelsene jeg skulle ønske jeg kunne gi dem.»

Hele 37 prosent svarer at de skal tilbringe sommerferien hjemme, mens 35 prosent skal til utlandet. 28 prosent skal ha ferie ved sjøen, 22 prosent skal ha ferie på fjellet, og 22 prosent i by.

Når vi først reiser er ikke klima eller hetebølger noe som står veldig høyt i ferieplanleggingen. Totalt 31 prosent av befolkningen vurderer likevel fare for ekstremvær, hetebølger eller andre konsekvenser av klimaendringer når de planlegger ferie – spesielt gjelder dette de yngre – mens 58 prosent svarer nei.

Undersøkelsen er gjennomført av Opinion med et landsrepresentativt utvalg på 1008 personer.

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)

Les også: Festivalsommeren: Stor oversikt