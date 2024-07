Valutaekspert frykter svak krone kan føre til ny renteheving

Etter at prisveksten i Norge falt mer enn ventet i juni og endte på 2,6 prosent, svekket kronen seg kraftig i løpet av det påfølgende døgnet. Deretter har fallet fortsatt.

– Når kronen er så svak som den er nå, er det en reell risiko for at Norges Bank må sette opp renten igjen, sier valutastrateg Nils Kristian Knudsen i Handelsbanken til E24.

Knudsen viser til at kronen er nå er svakere enn Norges Bank har i sine prognoser.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets er noe mer forsiktig, og tror kronekursen i seg selv nå er et godt argument for at Norges Bank ikke vil kutte renten her hjemme innen årsslutt.

Mandag mente imidlertid sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank, det motsatte.

– Dette var kjempebra! Inflasjonen falt mye og mer enn ventet. Det er såpass lavt at det blir fort kan bli rentekutt i år likevel, sier han.

Tirsdag har samme bank oppdatert sine rente- og inflasjonsprognoser fram mot 2028. Knudsen tror fortsatt på rentekutt.

– Vi tror første rentekutt kommer som en førjulspresang i desember i år, og ytterligere tre i 2025 – altså fire rentekutt før nyttår neste år.

