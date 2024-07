Bevisstløs person hentet opp av vannet i Brumunddal

– Personen skal ha blitt hentet opp av vannet av vitner på stedet, opplyser operasjonsleder Mats Westby Aamodt i Innlandet politidistrikt.

Personen var våken og bevisst da vedkommende ble fraktet i ambulanse til Hamar sykehus.

Aamodt opplyser at politiet er på stedet og avhører vitner, og gjør undersøkelser for å få klarhet i hendelsesforløpet. Klokken 16.17 meldte politiet at de var ferdige med sine undersøkelser på stedet og at det opprettes sak på hendelsen.

