Nordea: Utlånsveksten har økt betydelig

Konsernet endte i andre kvartal med et driftsresultat på 1,7 milliarder euro, og hadde renteinntekter på 1,9 milliarder euro. De totale driftsinntektene endte på 3 milliarder euro, og resultatet etter skatt endte på 1,3 milliarder euro. Dette er på samme nivå som andre kvartal i 2023.

Antall kunder som ber om finansieringsbevis i Norge har økt med 20 prosent fra samme periode i fjor.

– Boligmarkedet har startet året med svært sterk prisvekst, og vi har sett en betydelig økning i antall kunder som ber om finansieringsbevis. Utlånsveksten har økt betydelig de siste månedene, sier konserndirektør Snorre Storset i Nordea i en pressemelding fra banken.

Storset forteller videre at de tror mange vil få økt kjøpekraft og at aktiviteten vil øke ytterligere i siste halvdel av 2024 som følge av stabil rente og en prisvekst som har beveget seg nedover.

Banken ser samtidig en sterk økning i innskudd fra husholdninger, som har steget med 4 milliarder kroner gjennom andre kvartal. Dette tilsvarer en økning på 11 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Samtidig ser banken en høy etterspørsel for fondssparing.

–Til tross for økte utgifter og stigende priser, ser vi økt sparing både på innskuddskonti og i fond. Mange ser behovet for å sikre seg, men også et behov for langsiktig sparing inn mot pensjonen, sier Storset.

