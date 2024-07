Stortingspolitikere har fått mindre tillit til mediene

102 av 169 stortingspolitikere svarte på en spørreundersøkelse, og hele 69 prosent svarte at de var litt eller helt enige i påstanden «min tillit til mediene har blitt svekket de siste fem årene», melder NRK.

I tillegg svarer hele 80 prosent at de er enige i at mediene er mer opptatt av person enn av sak. Mange mener også at mediedekningen ikke fokuserer på saker som er relevante for offentligheten.

89 prosent er litt eller helt enige i at «mediepresset gjør at viktige stemmer vegrer seg for å gå inn i politikken».

Mange ikke-politiske saker

– Jeg tenker resultatene gir grunn til bekymring, sier stortingsrepresentant Øystein Mathisen (Ap).

Fremskrittspartiets veteran Carl I. Hagen går enda lengre og kaller det «drepende for mediene».

Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) tror en forklaring kan være at det har vært mange saker de siste årene som ikke har handlet om politikk.

Tilliten til Stortinget har falt

Samtidig er det verdt å nevne at tall fra OECDs tillitsundersøkelse viser at nordmenns tillit til Stortinget har falt med rundt 15 prosentpoeng siden 2021, mens tilliten til nyhetsmediene har økt.

Nordmenns tillit til alle offentlige institusjoner er imidlertid uansett høyere enn gjennomsnittet for de 18 OECD-landene med tilgjengelig data, viser undersøkelsen, som ble publisert torsdag.

